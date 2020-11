Rionegrense Luan Olescowc vai disputar concurso Mister Brasil

Compartilhar no Facebook

O modelo rionegrense, Luan Olescowc, de 22 anos, vai disputar no próximo dia 5, na capital federal o concurso Mister Brasil. Luan atualmente mora em Joinville, onde em 2018 iniciou sua trajetória nos concursos de Mister com o objetivo de alavancar sua carreira de modelo.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

Luan vai representar Santa Catarina na etapa nacional, ele está se preparando mentalmente e fisicamente para a disputa. “A preparação está bem árdua nesta reta final, tanto corporal quanto mental. Os dois quesitos são sem dúvida muito importantes para à competição”, falou.

No concurso são cobrados a questão estética corporal, a oratória e os conhecimentos gerais do estado que o candidato representa, além do comprometimento social. Tanto que em uma das provas, “Beleza para o Bem” os candidatos precisam arrecadar cestas básicas para doações a comunidades carentes e a pessoas afetadas pela hanseniase.

O valor de cada cesta com 13 produtos que Luan precisa arrecadar é de R$ 41,99. Para poder cumprir o desafio, ele está se mobilizando para arrecadar valores para a compra destes alimentos. Aqueles que puderem ajudar podem entrar em contato com Luan pelo telefone (47) 9 9900-0802, ou fazer depósito de qualquer valor na seguinte conta:

Luan Olescowmo

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

Banco Inter. Cod: 077

Ag: 0001

Ce: ATitrs-2

CPF: 106.426.229-57

Caso vença etapa nacional, Luan representará o Brasil no Mister World em 2021, na Polônia.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -