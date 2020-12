Risco de temporal na região de Riomafra

Áreas de instabilidade associadas ao fluxo de ar quente e úmido vindo do interior do continente, à circulação de vento em níveis médios da atmosfera (cavado meteorológico) e ao avanço de uma frente fria continuam espalhando nuvens pesadas por parte do Sul do Brasil.

De acordo com o Climatempo, nesta segunda-feira (30) o tempo fica instável, com pancadas de chuva frequentes e potencial para temporais no norte e no noroeste do Rio Grande do Sul, em todo o estado de Santa Catarina e no centro-sul, oeste e leste do Paraná. A chuva intensa é acompanhada de raios e de rajadas de vento, que podem chegar a 80 km/h.