Rotary Club de Rio Negro realiza importante doação às famílias atingidas pelas enchentes

Rio Negro recebeu mais uma importante doação nesta quarta-feira. O Rotary Club de Rio Negro destinou materiais de limpeza para as famílias afetadas pelas inundações que ocorrem no município desde o mês de outubro.

Os materiais foram obtidos através do fundo de emergência do distrito nº 4.730 do Rotary International, o qual o Rotary Club de Rio Negro faz parte e fez a solicitação para atender a comunidade rio-negrense que sofre com as enchentes.

Somente nesta quarta-feira foram doados 1.500 alvejantes, 750 litros de desinfetantes, 40 vassouras e 30 rodos.

O prefeito de Rio Negro, James Karson Valério, acompanhou a entrega e em vídeo, juntamente com o presidente do Rotary Club de Rio Negro, Luis Carlos do Nascimento, agradeceu por esta grande ação de solidariedade.

O Rotary International é uma organização sem fins lucrativos. Foi fundada em 1905 com o objetivo de fomentar a boa vontade e compreensão entre as pessoas de todo o mundo. O Rotary é composto por clubes locais, conhecidos como clubes de Rotary, que são formados por líderes comunitários e profissionais.

O Rotary tem como missão fomentar e apoiar a realização de projetos de serviço comunitário e de ajuda humanitária em todo o mundo. Os projetos incluem iniciativas relacionadas à saúde, educação, paz e resolução de conflitos, entre outros.