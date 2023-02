“Rua do Lazer” em Mafra gerou diversão para as famílias no domingo ensolarado

Brincar na rua como antigamente. Com esta proposta foi realizada a primeira edição da “Rua do Lazer” do ano. Das 9 às 17 horas a Rua Felipe Schmidt, na quadra da Biblioteca Pública Municipal, foi fechada para ceder espaço a diversas atividades propostas pela Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Cultura, que contou também com o apoio das demais secretarias.

Atividades para família

Quem passou pela rua, pode participar de ações em saúde como aferição de pressão arterial, teste de visão, teste de glicemia e avaliação e orientação odontológica. Para diversão, brincadeira como jogo de argolas, pé de lata, corrida de pneus, cama elástica, pintura no rosto, oficinas de pintura artística, de fuxico e muitas outras atividades propostas pela equipe da Cultura de Mafra. Algumas famílias aproveitaram para realizar uma roda de chimarrão, passear de bicicleta, com o cachorro, ou caminhar pelo espaço de lazer.

Durante o dia houve ainda aulão de pilates, contação de histórias, apresentação de capoeira, teatro, dança, música e roda de rima e poesia. O dia contou ainda com a presença da Associação Amigos da Cultura Mafrense expondo seus cursos.

Curtindo a rua

Os pais da pequena Thaís, Gelson (motorista) e Andreia (costureira) Rodrigues da Luz, aproveitaram o domingo para passear. “Gostamos de vir, está uma tarde adorável e o tempo ajudou”, disseram.

Já o servidor público Piero Vanderlei Ramos e sua esposa Josiane Aparecida Moreira (autônoma) levaram a família para a rua. Piero e a esposa aproveitaram o espaço da saúde para realizar o teste de visão. A representante da Ótica RioMafra, Thainara Neundorf, orientava as pessoas após a realização do teste, como por exemplo, procurar um especialista ou optometrista, se necessário. Piero e Josiane fizeram o teste, aproveitando o domingo. “Esta rua do lazer é uma boa oportunidade de aproximar mais as pessoas, com atividades para trazer a família e os filhos”, falou Piero.

Além de munícipes, o prefeito Emerson Maas e a prefeita em exercício Celina Dittrich Vieira também curtiram o domingo ensolarado. “Que esta seja a primeira de muitas edições da Rua do Lazer em Mafra. O objetivo é proporcionar diversão para todas as idades, trazendo de volta brincadeiras antigas que as crianças não conhecem e recordação para os mais velhos. Lembrando que também é uma oportunidade de olhar para a própria saúde”, concluíram.