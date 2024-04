Compartilhar no Facebook

As vias públicas de Rio Negro recebem aprimoramentos constantes com foco na segurança dos munícipes e melhorias na mobilidade urbana.

Nesta semana houve a pintura das sinalizações horizontais e das faixas de pedestres em diversos pontos da cidade. Parte do trabalho é realizada antes do amanhecer ou durante o domingo para não prejudicar o fluxo do trânsito.