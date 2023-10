Ruas que estavam alagadas estão liberadas para o tráfego, mas exigem a atenção dos motoristas

Compartilhar no Facebook

Algumas ruas de Rio Negro que foram atingidas pelas inundações já estão liberadas para o tráfego de veículos e pedestres, mas exigem a atenção dos motoristas.

Exemplo disso é a Av. Ildefonso Camargo Melo (próximo ao Detran), que desde a manhã de hoje está liberada, mas ainda há sujeira e lama no local. A limpeza desta importante via deve iniciar ainda nesta quinta-feira.

A Prefeitura de Rio Negro, através da Secretaria de Obras e com a parceria da Sanepar e sua empresa terceirizada, está realizando a limpeza das vias para que o cidadão as utilize com segurança, além de colaborar para a retomada das atividades comerciais nessas regiões.