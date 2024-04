Salas internas da Prefeitura de Rio Negro estão sendo reformadas

Compartilhar no Facebook

A Prefeitura de Rio Negro segue realizando reformas em prédios públicos com o objetivo de preservar e valorizar a história e a cultura do município.

Atualmente importantes trabalhos de revitalização estão sendo realizados em salas internas do Paço Municipal “Prefeito Ary Siqueira”. O prédio – que é a sede da Prefeitura Municipal – possui mais de 100 anos.

Muitos desses serviços estão sendo realizados pela equipe da Secretaria Municipal de Obras com recursos próprios da Prefeitura. Os trabalhos fazem parte de um planejamento estratégico que envolve obras em diversas atrações turísticas do município. As características arquitetônicas históricas dos locais são preservadas.

Recentemente foram realizadas reformas nos assoalhos do Cine Teatro Antônio Cândido do Amaral. Na Capela Cônego José Ernser também houve a troca do assoalho em alguns setores, além da troca de lâmpadas.

Espaços externos do Parque Ecoturístico Municipal São Luís de Tolosa também receberam reformas recentemente, como a Casa Branca, viveiro e banheiros. As trilhas e a ponte pênsil também receberam aprimoramentos na atual gestão. Outras atrações do parque também devem receber aperfeiçoamentos em breve, como a Gruta de Lourdes.