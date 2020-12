Sanepar e Casan somam esforços em Rio Negro e Mafra

Os presidentes da Sanepar, Claudio Stabile, e da Companhia Catarinense de Águas e Saneamento (Casan), Roberta Maas dos Anjos, estiveram reunidos esta semana com os prefeitos eleitos das cidades de Mafra-SC e Rio Negro-PR, Emerson Maas e James Karson Valério, para tratar de ações conjuntas de saneamento nas duas cidades.

A recuperação do Rio Negro e de seus afluentes é uma das prioridades da parceria entre as duas Companhias de saneamento, tendo em vista seu desassoreamento e recuperação de matas ciliares, além de ações de sensibilização ambiental. Na reunião técnica também foram abordadas a conclusão do Sistema de Esgotamento Sanitário (SES) de Mafra e a ampliação do Sistema de Abastecimento de Água (SAA) de Rio Negro. As duas cidades, no limite entre o Paraná e Santa Catarina, formam um único aglomerado urbano.

Parceria – Em fevereiro, Sanepar e Casan assinaram um Termo de Compromisso na 6ª rodada do Consórcio de Integração Sul e Sudeste (COSUD), realizado em Foz do Iguaçu. Na ocasião, os governadores de ambos os Estados destacaram a possibilidade de dividirem esforços, otimizando investimentos, a fim de proporcionar mais saúde e qualidade de vida aos moradores de toda a região de divisa. A parceria firmada entre a Sanepar e a Casan contempla atividades de pesquisa, desenvolvimento, inovação e a possibilidade de compartilhamento de instalações, bem como de ampliação dos serviços de coleta e tratamento de esgoto. “A Sanepar já opera em Santa Catarina, e essa parceria pode trazer benefícios para a população dos dois Estados”, reforça o presidente da Sanepar, Claudio Stabile.

Para a presidente da Casan, Roberta Maas dos Anjos, “a relação estabelece um intercâmbio permanente de experiências e de conhecimento tecnológico e estimula a integração operacional”, conclui.