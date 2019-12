Sanepar justifica a falta de água nos bairros Vila Ema e São Judas Tadeu

Moradores dos bairros Vila Ema e São Judas Tadeu entraram em contato com o Click Riomafra para obter informações sobre a constante falta de água na localidade. “Muitos não têm caixa de água por se tratar de uma comunidade com poucos recursos. Por favor, o povo merece ao menos uma explicação das autoridades”, comentou um dos moradores.

Nosso jornalismo entrou em contato com a Sanepar, que em nota informou que no município de Rio Negro foi registrado nas últimas duas semanas um aumento médio no consumo de água de até 40% acima do consumo normal. Isto se deu em função das altas temperaturas, após um período chuvoso, aliado ao aumento populacional por ocasião das festas de final de ano.

A Senepar também informou que tiveram duas manutenções programadas na estação de tratamento de água nos dias 15 e 22/12/19, com comunicado à população. Só ficaram sem água durante este período os moradores que não possuem caixa de água, conforme recomendação da ABNT (associação Brasileira de Normas Técnicas). A Sanepar recomenda que cada imóvel possua uma caixa de água de no mínimo 500 litros, que poderá atender uma residência com quatro pessoas por até 24 horas.

Ainda segundo a nota, nos bairros Vila Ema e São Judas Tadeu, somente nos pontos mais altos a Senepar registrou períodos de falta de água nos horários de picos no consumo, normalizando durante a madrugada. Também para esta região, foi realizada uma obra de reforço de redes objetivando justamente melhorar o abastecimento da região, onde foi redimensionada a rede principal que abastece estes bairros, sendo executados 950 metros de redes (foto abaixo). Com esta obra, concluída no último dia 27/12/19 (sexta-feira) o abastecimento está regularizado.

Nos últimos anos, em parceria com a prefeitura e Câmara de vereadores, foram realizados mais de R$ 13.000.000,00 em obras de saneamento, pleiteadas junto à diretoria de empresa. Rio Negro elevou o índice de coleta e tratamento de esgotos de 46% para atuais 67%, com obras em andamento que atingirão 72% de cobertura até 2021. Também no abastecimento de água foram realizadas obras importantes na ampliação do serviço.