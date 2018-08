Sanepar trocará registro em Lajeado do Caçador, distrito de Rio Negro

A Sanepar informa que irá realizar a substituição de um registro em Lajeado do Caçador, distrito de Rio Negro. A obra está programada para a segunda-feira (03/09).

Com isso, pode ser reduzido o abastecimento no Lajeado do Caçador, a partir das 14h. A previsão é de que o abastecimento normalize gradativamente até a noite.

Clientes que possuem caixa-d’água domiciliar podem não ser afetados pelo desabastecimento. A Sanepar lembra que, de acordo com a Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), cada imóvel deve ter caixa-d’água com capacidade para atender as necessidades dos moradores por, no mínimo, 24 horas. O reservatório domiciliar deve armazenar pelo menos 500 litros.

A Sanepar pede que a população utilize água de maneira racional, evitando desperdícios.

O Serviço de Atendimento ao Cliente Sanepar é feito pelo telefone 0800 200 0115. Ao ligar, tenha em mãos a conta de água ou o número de sua matrícula.