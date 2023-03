Sanepar vai quase dobrar a capacidade de reservação de água em Rio Negro

Construção do novo reservatório deve ser concluída ainda este ano na cidade

A Sanepar está construindo um novo reservatório de água tratada em Rio Negro, que vai quase dobrar a capacidade de armazenamento na cidade. Até o fim deste ano, deve ser concluída a obra na área da Estação de Tratamento, na região Central da cidade. Com investimentos de R$ 2,8 milhões, o novo reservatório é de concreto armado e terá capacidade de 1,1 milhão de litros de água. O sistema tem atualmente 1,4 milhão de litros de água em reservatórios na cidade.

Os detalhes da obra foram apresentados ao prefeito de Rio Negro, Professor James, e ao secretário municipal de Agricultura e Meio Ambiente, Geraldo Veiga, em reunião nesta segunda-feira (13), na Prefeitura, pelo gerente geral da Sanepar na Região Metropolitana de Curitiba, Fábio Basso, e pelo gerente regional Luiz Cláudio Pereira. Em seguida, foi feita uma visita ao local da obra.

A área da Estação de Tratamento de Água já tem três reservatórios em operação – o menor deles, de 50 mil litros, será desativado a partir do funcionamento da nova unidade. A cidade tem ainda dois reservatórios na Região do Seminário e dois no Bairro Alto.

O gerente geral Fábio Basso explicou que o objetivo desta obra é garantir o atendimento a 100% da população urbana com abastecimento de água. “Nossos investimentos visam a melhoria constante dos serviços para os moradores”, disse.

O prefeito agradeceu a parceria da Sanepar com o município. “Somos gratos à atenção que a Sanepar tem dedicado ao município, visando atender ao crescimento da população. A Sanepar é uma empresa de saneamento básico que é parceira do município de Rio Negro. Temos muitos investimentos na área do saneamento básico e do esgotamento sanitário. Esta obra de saneamento, na construção de um novo reservatório, irá contribuir para que o abastecimento de água no município de Rio Negro seja efetivamente regularizado e que todos os dados indicadores possam formalizar um atendimento seguro em que o munícipe terá certeza absoluta de que não faltará água, seguindo todas as normativas proporcionadas e direcionadas pela empresa modelar do Estado do Paraná.”