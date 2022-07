Sargento Max Wolff Filho recebe homenagem em Rio Negro

Na manhã desta sexta-feira (29), o 5º Regimento de Carros de Combate (5º RCC) realizou um evento em celebração ao 111º aniversário do “Sargento Max Wolff Filho”, considerado o herói rionegrense na 2ª Guerra Mundial.

O evento ocorreu na Praça Max Wolff Filho, no Centro de Rio Negro. Estiveram presentes diversas autoridades da comunidade riomafrense, como o Comandante do 5º RCC, Tenente Coronel Jonas Nunes de Almeida Junior, o prefeito de Rio Negro, James Karson Valério, o vice-prefeito de Rio Negro, Alessandro von Linsingen e o prefeito de Mafra, Emerson Maas.

Na ocasião, a senhora Rosa Zelinski, filha do ex-combatente João Simborski que também lutou na 2ª Guerra Mundial, colocou uma corbelha de flores no busto do Sargento Max Wolff Filho localizado na praça a convite do Comandante do Regimento. O evento também teve como objetivo homenagear todos os ex-combatentes do município de Rio Negro e de Mafra que lutaram na 2ª Guerra Mundial, bem como seus familiares.

CONHEÇA A HISTÓRIA

Max Wolff Filho nasceu em Rio Negro-PR no dia 29 de julho de 1911. Foi membro de uma família simples. Antes de ingressar na vida militar foi auxiliar na torrefação de café de seu pai e escriturário numa companhia que explorava a navegação do rio Iguaçu. Atendendo ao chamado da pátria, alistou-se voluntariamente para compor a Força Expedicionária Brasileira (FEB), criada para lutar nos campos de batalha da Europa. Tombou como herói à frente de sua patrulha na região de Montese na Itália.

Saiba mais sobre a história do Sargento Max Wolff Filho no quadro Conheça Rio Negro. Os vídeos do quadro foram produzidos por artistas credenciados a Lei Aldir Blanc, que incentiva trabalhadores da arte a produzirem materiais, neste caso audiovisuais, que além de demonstrarem seu trabalho, promovem a disseminação cultural e histórica do município. A produção é Kevin Sokolski. Assista através do Youtube: