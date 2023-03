Saúde de Rio Negro realiza capacitação interna com os grupos de trabalho

A Secretaria Municipal de Saúde de Rio Negro realizou neste mês de março uma capacitação interna com o grupo de trabalho da Farmácia Municipal com a temática “Acolhimento”. Os encontros foram realizados em dois momentos, sendo um encontro no dia 07 e o outro no dia 09, ambos no período matutino.

Também no dia 09, no período da tarde, aconteceu na Academia de Saúde mais uma capacitação interna, esta com profissionais da Atenção Primária e Agentes Comunitárias de Saúde, onde foram discutidos temas sobre saúde mental e seus fluxos, as dificuldades no atendimento e o manejo de situações em casos de saúde mental.

Ações como estas são de suma importância na discussão sobre a saúde mental em nosso município e também no conhecimento e aprimoramento sobre o tema aos nossos servidores municipais.