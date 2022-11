Secretaria da Fazenda de Rio Negro capacita setor de arrecadação

Fiscais de tributos do município de Rio Negro participaram do 1º Encontro de Auditores e Fiscais Municipais nos dias 10 e 11 de novembro, em Curitiba.

Promovido pela Afisco-PR e a empresa Tributo Municipal, o evento teve o apoio da Federação Nacional dos Auditores e dos Fiscais de Tributos Municipais (Fenafim), Sindifisco Curitiba, entre outras entidades, além do Programa de Desenvolvimento Produtivo Integrado da Região Metropolitana de Curitiba (Pró-metrópole) e da Confederação Nacional de Municípios (CNM).

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

A abertura do evento ocorreu na Assembleia Legislativa do Estado do Paraná e o treinamento foi realizado no Hotel San Juan. O tema do curso foi “Práticas de fiscalização tributária e lançamento de tributos municipais”. A capacitação atualizou a categoria fazendária sobre temas importantes para que os profissionais exerçam suas funções com segurança jurídica.

Vários fiscais e procuradores municipais compareceram ao evento e debateram temas atuais do direito tributário municipal. Também foram explanadas estratégias de inteligência fiscal que podem proporcionar a otimização dos procedimentos de fiscalização.

A iniciativa de participar do encontro em Curitiba faz parte de um planejamento de atualização e capacitação dos servidores da Secretaria Municipal da Fazenda de Rio Negro, nesse caso, do setor de arrecadação de tributos.

Neste ano também foram realizadas capacitações junto ao Tribunal de Contas do Estado do Paraná, em especial sobre a dívida ativa e capacitações sobre tributos municipais na modalidade remota, sem a necessidade de deslocamento da equipe.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

Além disso, nos últimos dois anos também foram realizadas visitas técnicas de troca de experiências em relação ao cadastro imobiliário, cobrança administrativa, dívida ativa, estrutura administrativa e ferramentas tecnológicas com os municípios da Lapa-PR, São Bento do Sul-SC, Jaraguá do Sul-SC e de Blumenau-SC com o intuito de aperfeiçoar o trabalho e garantir um atendimento de excelência aos contribuintes.