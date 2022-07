Secretaria de Assistência Social de Rio Negro recebe dois novos veículos para atendimento ao público

Na manhã desta segunda-feira (18), a Secretaria Municipal de Assistência Social de Rio Negro recebeu dois novos veículos que auxiliarão nos serviços de atendimento ao público.

A aquisição dos veículos Mobi e Strada visa a estruturação da rede de serviços do Sistema Único de Assistência Social (SUAS), com foco no fortalecimento das políticas públicas desenvolvidas pela Secretaria de Assistência Social. No total foram investidos R$ 166.600,00.

O veículo Mobi será destinado ao Centro de Convivência Henrique Witt, localizado no bairro Alto, sendo esse uma importante ferramenta de trabalho para a equipe, possibilitando o desenvolvimento das atividades administrativas e técnicas do local, em especial as ações de atendimento de programas e projetos vinculados ao serviço.

Já o veículo Strada destina-se também ao Centro de Convivência e aos demais serviços vinculados à sede da Secretaria de Assistência Social com a finalidade de subsidiar as ações de proteção social básica, em especial, visitas domiciliares e a entrega de benefícios eventuais, como cestas básicas e outros benefícios que possam ser ofertados às famílias em maior vulnerabilidade e risco social.