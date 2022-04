Secretaria de Esporte de Rio Negro recebe novos itens para treinamentos

Artigos são de alta qualidade e auxiliam no treinamento adequado dos atletas

Os atletas rio-negrenses agora contam com novos artigos esportivos para realizar seus treinamentos. A Prefeitura Municipal de Rio Negro, através da Secretaria de Esporte e Lazer recebeu diversos itens, entre bolas oficiais, uniformes e acessórios, para o desenvolvimento das atividades. Os artigos são de alta qualidade e auxiliam no treinamento adequado dos atletas.

As modalidades contempladas são voleibol, basquetebol, futebol, futsal, badminton, handebol e frescobol. Entre os itens, estão bolas para todas as modalidades, apitos, bombas de inflar, cones, joelheiras, luvas de goleiro, coletes numerados, kit de rede e suportes para badminton, rede para transporte de bolas e kit para frescobol. Os artigos esportivos foram recebidos através de iniciativa do Governo do Estado do Paraná.

“Estes novos itens vão auxiliar nossa equipe de Esportes do Município, são de alta qualidade e todos profissionais, assegurando um treinamento efetivo e adequado aos nossos atletas”, enfatizou o prefeito e Rio Negro, James Karson Valério.

