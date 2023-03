Secretaria de Esporte e Lazer atenderá grupo da terceira idade na Fazendinha

A Prefeitura de Rio Negro, através da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, promove constantemente atividades esportivas no município.

Neste mês de março a secretaria está retornando com suas atividades de exercícios físicos voltados aos grupos da terceira idade. Todas as terças-feiras, as atividades serão realizadas na Associação de Moradores da Fazendinha, com seu início às 14h. As atividades são desenvolvidas por profissionais altamente capacitados.

Ações assim colaboram para a prevenção de doenças. Quanto mais cuidar da saúde física e mental, menores serão as chances de ter doenças crônicas, aquelas doenças que necessitam de um acompanhamento por maior tempo, como diabetes, hipertensão, entre outras.

A recomendação da OMS é que a partir dos 65 anos, seja uma atividade física moderada, de preferência em grupo e em intensidade que varia de acordo com as condições de saúde e de mobilidade de cada pessoa.