Semana do Idoso é comemorada no Sesc Rio Negro

O Sesc Rio Negro realizará durante os próximos dias de diversas atividades em comemoração à Semana do Idoso.

A comunidade está convidada a participar da programação que contará com palestras, oficinas e tarde recreativa. Toda a programação é gratuita e destinada à pessoas com mais de 60 anos ou interessados sobre os temas.

A partir do dia 03, as 14h30 haver√° palestra sobre a sa√ļde do idoso e em seguida ser√° realizado o Caf√© Partilha, onde cada participante √© convidado (a) a partilhar um prato doce ou salgado.

Já no dia 04, a partir das 14h a palestra será sobre o Estatuto do Idoso e na sequência haverá uma oficina de aproveitamento integral dos alimentos, com degustação de receitas.

As palestras ser√£o realizadas em parceria com a Secretaria Municipal de Sa√ļde de Rio Negro. E, para coroar as festividades, o Sesc Rio Negro promover√° uma tarde com baile tem√°tico da primavera, das 15h √†s 17h.

Para maiores informa√ß√Ķes, por telefone no n√ļmero 47 3641-8550 ou pessoalmente na Unidade Sesc Rio Negro, situada na rua Mar√ßal Jos√© Pereira, 110 – Esta√ß√£o Nova, em Rio Negro.