Senac PR oferta 13 mil bolsas de estudos gratuitas

Compartilhar no Facebook

O Senac PR está ofertando 13 mil vagas gratuitas para todo o Estado, através do Programa de Bolsas de Estudos. Serão investidos mais de 18 milhões de reais para contribuir na formação profissional e auxiliar a retomada econômica do comércio de bens, serviço e turismo no Paraná.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

O programa conta com 12 mil bolsas para cursos livres e mil vagas para cursos técnicos, com cargas horárias que variam entre 40 e 1200 horas de aula. Os cursos livres serão ministrados de forma remota e os cursos técnicos à distância e contemplarão todos os 399 municípios do estado e para isso conta com o apoio de várias Prefeituras.

Além do apoio ao comércio paranaense para a retomada em 2021, o Senac tem o objetivo de fomentar a educação profissional no estado, capacitando os 13 mil alunos de forma remota e gratuita, contribuindo com a formação da nova geração de comerciários.

Confira os cursos ofertados na região:

– Qualidade no Atendimento ao Cliente – 40h

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

Vagas para os municípios de Rio Negro, Piên, Quitandinha e Campo do Tenente

– Gestão de Pequenos Negócios em Comércio e Serviços – 40h

Vagas para o município da Lapa

– Curso Técnico em Logística EAD – 800h

Vagas para toda a região

Como participar?

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

Para participar, o aluno precisa ter 16 anos e o Ensino Fundamental completo e atender ao pré-requisito de renda baixa exigido pelo Programa Senac de Gratuidade (PSG), direcionamento para pessoas com renda familiar per capita de até dois salários mínimos federais. Além de acesso à internet.

Para saber sobre as datas e prazos para candidatar-se, o interessado pode acessar o site www.pr.senac.br ou entrar em contato com a unidade do Senac Rio Negro pelo (47) 3641-3050 ou whats (47) 99166-6511