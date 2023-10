Senac Rio Negro abre inscrições para o curso Técnico em Administração

Está em busca de uma formação técnica de qualidade na área administrativa e ainda de forma gratuita até o fim do curso?

O Senac Rio Negro está com as inscrições abertas para a turma presencial de Técnico em Administração para início em 2024.

Aprenda a atuar no gerenciamento dos fluxos e atividades com pessoas, nos processos organizacionais e ações voltadas ao marketing e vendas e ainda na administração dos recursos logísticos e financeiros, para assim se destacar no mercado profissional e seguir as principais tendências mundiais.

O curso tem duração de 1000 horas, as aulas serão realizadas no período da tarde, de segunda a sexta-feira. A turma faz parte do Programa Senac de Gratuidade (PSG), que no estado do Paraná está disponibilizando quase mil vagas totalmente de graça, em 33 unidades do Paraná. Para se inscrever, os candidatos precisam ter renda familiar per capita de até dois salários mínimos federais (para calcular, basta somar a renda de todas as pessoas da família e dividir pelo número de integrantes do núcleo familiar), residir no estado do Paraná, além de atender aos pré-requisitos de escolaridade e idade específicos do curso.

A inscrição para o curso Técnico em Administração do Senac Rio Negro pode ser realizada de forma on-line, pelo site Senac PR – Cursos ou presencialmente na unidade, na Rua Marçal José Pereira, 100, Estação Nova. As vagas são limitadas!

