Senac Rio Negro disponibiliza bolsas de estudos para o curso Técnico em Logística

Com o objetivo de dar apoio ao comércio paranaense para a retomada econômica de 2021, o Senac PR está investindo mais de 18 milhões de reais em 13 mil vagas gratuitas, por meio do Programa de Bolsas de Estudo Senac PR. Sendo que 1.045 vagas são destinadas para cursos técnicos a distância, contemplando todos os 399 municípios do estado.

Em parceria com o Senac-RS, responsável pelos cursos técnicos EAD, o Senac PR disponibiliza essas Bolsas de estudo por meio do Programa Senac de Gratuidade (PSG). Em Rio Negro, há vagas para o curso Técnico em Logística. As inscrições estão abertas, de 17 a 24 de março e devem ser realizadas somente pela internet, no site www.ead.senac.br/gratuito

Entre os requisitos para acesso ao curso estão: ser residente no estado do Paraná; idade mínima de 16 anos; estar cursando no mínimo o 2º ano do ensino médio; ser estudante e/ou trabalhador empregado ou desempregado e apresentar baixa renda (não superior a 2 (dois) salários mínimos federais por mês, per capita) devidamente comprovada mediante autodeclaração do aluno.

Sobre o Senac EAD

A metodologia de ensino a distância do Senac é centrada no aluno, enfatizando o desenvolvimento de competências valorizadas no mundo do trabalho, como organização, proatividade e responsabilidade, além de apresentar menor custo com deslocamento e a possibilidade de conciliar os estudos e a vida profissional. Os materiais didáticos estão disponíveis no Ambiente Virtual de Aprendizagem e são compostos por podcasts, vídeos, animações, simuladores, games, objetos de aprendizagem, e-books e recursos tecnológicos. Os recursos em mídias diversas estimulam diferentes formas de aprendizagem, que possibilitam ao aluno se envolver com conhecimentos abordados no curso e sentir a prática virtual em qualquer local e horário.

O que é o PSG

Firmado em 22 de julho de 2008 entre o Ministério da Educação, o Ministério do Trabalho, o Ministério da Fazenda, a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo – CNC e o Senac, e ratificado pelo Decreto nº 6.633, de 5 de novembro de 2008, o Programa Senac de Gratuidade – PSG tem por objetivo garantir o acesso à educação profissional de qualidade para pessoas cuja renda familiar mensal per capita não ultrapasse dois salários mínimos.

Pelo acordo celebrado, o Senac investe, desde 2014, 66,67% de sua Receita Líquida de Contribuição nesse importante programa de educação inclusiva. Para mais informações acesse portal.senacrs.com.br/psg.

Mais informações:

Senac Rio Negro

Telefone: (47) 3641-3050 / (47) 99166-6511 (WhatsApp)

Endereço: Rua Marçal José Pereira, 100, Estação Nova. Rio Negro-PR

