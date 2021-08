Senac Rio Negro oferece bolsas de estudos para o curso Técnico em Logística

O Senac Rio Negro está disponibilizando 20 vagas gratuitas para o curso Técnico em Logística à distância, através do Programa Senac de Gratuidade. Ao todo o Senac EAD está disponibilizando mais de 1.180 vagas de cursos técnicos gratuitos em todo o Paraná.

O curso será ofertado na modalidade de educação à distância, sem encontros presenciais. Toda aprendizagem será desenvolvida de forma autônoma, com horário flexível e os conteúdos e desafios dos cursos serão acessados pelo ambiente virtual de aprendizagem (AVA), com início das aulas em setembro.

Para participar, o candidato precisa participar do Processo Seletivo e atender os requisitos constantes no edital: residir no estado do Paraná, ter idade mínima de 16 anos; estar cursando no mínimo o 2º ano do ensino médio; ser estudante e/ou trabalhador empregado ou desempregado e apresentar renda não superior a 2 (dois) salários mínimos federais por mês, per capita, devidamente comprovada mediante autodeclaração do aluno.

As inscrições são gratuitas, devem ser realizadas até 19 de agosto, somente pela internet, no site https://www.ead.senac.br/gratuito/tecnico-em-logistica-psg/

Mais informações:

Senac Rio Negro

Telefone: (47) 3641-3050 / (47) 99166-6511 WhatsApp

Endereço: Marçal José Pereira, 100, Estação Nova. Rio Negro PR