Senac Rio Negro oferece curso gratuito de Vendedor

O Natal está chegando e o Senac Rio Negro oferece uma oportunidade para que você se qualifique e aproveite as vendas de final de ano, com o curso de Vendedor. As vagas são gratuitas e limitadas!

O curso faz parte do Programa Senac de Gratuidade e tem como objetivo qualificar profissionais na área de vendas, no comércio de atacado e varejo, seja presencial ou no e-commerce, auxiliando assim na retomada da economia.

Serão 160 horas de aulas divididas em quatro módulos: Planejar e organizar ações de vendas; Realizar a venda; Realizar ações de pós-venda e Projeto Integrador. As aulas iniciam no dia 5 de outubro e acontecerão de segunda a sexta, a partir das 19h, de forma remota, na qual permite interação dos alunos e instrutor em tempo real.

Para candidatar-se a uma vaga é preciso atender aos pré-requisitos do curso e do Programa Senac de Gratuidade: possuir renda familiar per capita (por pessoa) de até dois salários mínimos federal, ter idade mínima de 15 anos e ensino fundamental completo. As vagas são limitadas e as inscrições podem ser realizadas até dia 30 de setembro, pelo site: https://www.pr.senac.br/cursos/?uep=38&tc=202000052

O resultado do Processo Seletivo será divulgado no dia 1º de outubro, através do site do Senac PR.

Aproveite esta oportunidade de qualificar-se de forma gratuita com o SENAC PR.

Mais informações:

Senac Rio Negro

Rua Marçal José Pereira, 100, Estação Nova.

(47) 3641-3050 | (47) 99199-5798.