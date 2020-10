Sesc Rio Negro realiza drive-thru para homenagear idosos e crianças e para arrecadar leite em caixinha

Nesta sexta-feira, 23 de outubro, das 13h as 17h o Sesc de Rio Negro promoverá uma ação diferenciada em homenagem às crianças e idosos. Haverá distribuição de kits contendo atividades criativas e educativas destinadas a este público. É importante salientar que o número de kits que serão distribuídos será limitado por pessoa, portanto é importante chegar cedo para garantir o da sua família.

Além disso, para marcar o Outubro Rosa com ações de prevenção ao Câncer de Mama, será promovido no mesmo dia a arrecadação de caixinhas de leite UHT que serão destinadas à Rede Feminina de Combate ao Câncer de Rio Negro. As doações auxiliarão no tratamento de pacientes.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

Os interessados deverão comparecer com máscara e obedecer às medidas de segurança e higiene vigentes.

A ação acontecerá na Praça João Pessoa, no centro de Rio Negro. Informações pelo telefone 3641-8550 ou no site https://www.sescpr.com.br/atividade/outubro-rosa-drive-thru-na-praca-23-10-2020-1300/

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -