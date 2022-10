Sexta-feira terá o espetáculo “O Jazz de Johnny” em Rio Negro

Compartilhar no Facebook

Na próxima sexta-feira, 14 de outubro, às 20h, o Cine Teatro Antônio Cândido do Amaral recebe o espetáculo “O Jazz de Johnny” da cantora Selma Baptista e Cariguá Trio. Entrada gratuita.

Cantora consagrada na cena do jazz em Curitiba, Selma Baptista se une ao trio Cariguá com versões carregadas de improviso de músicas de Johnny Alf (1929-2010), um dos pais da bossa nova.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

A apresentação integra um projeto que homenageia Alf, considerado um dos pais do ritmo brasileiro mais conhecido do mundo. A programação também conta com oficina de música gratuita, às 10h.

Mais informações: (47) 3643-7664 (WhatsApp)