Sidney Wolter é eleito presidente da Câmara de Rio Negro

Nesta terça-feira (17), última sessão ordinária do ano, foi realizada a eleição da mesa diretora da Câmara de Rio Negro. O vereador Sidney Itamar Wolter foi eleito presidente e comandará o legislativo rionegrense no ano 2020, ano eleitoral.

Sem oposição, com apenas uma chapa inscrita, a eleição para escolha da nova mesa diretora da Câmara correu de forma tranquila. A chapa liderada pelo vereador Sidney, com os vereadores Odair Pereira (vice-presidente), Alessandro Von Linsigen (1º secretário) e Rodrigo Gondro (2º secretário) foi eleita com nove votos favoráveis, ou seja, eleita por unanimidade.

Após ter sido eleito presidente o vereador Sidney agradeceu a confianças de todos, pedindo que o último ano de mandato seja terminado de forma harmônica. “Agradeço pela confiança e peço aos vereadores que continuem participativos para que possamos terminar nossa gestão em 2020 com união, honestidade e comprometimento com os munícipes, independente de ir contra ou a favor do executivo”, falou.