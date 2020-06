SINE de Rio Negro atende em novo local

O SINE de Rio Negro está atendendo em um novo local no Centro. A agência está situada atualmente na Rua Dr. Getúlio Vargas, 167, em frente ao Salão 06 de Agosto. Uma placa de identificação será instalada em breve.

O SINE está com o atendimento ao público com as medidas de prevenção ao COVID-19. É obrigatório o uso de máscara, higienização das mão com álcool gel e distanciamentos.

O horário de atendimento é: 08h à s 11h30 – 13h30 à s 17h.

O PRÉDIO

Mesmo com apelos, a Secretaria de Estado da Fazenda fechou a Agência da Receita Estadual em Rio Negro, ação que também ocorreu em outros municípios com base na resolução SEFA nº 751/2019. A Câmara de Vereadores, na época, tentou evitar que a agência fosse fechada, mas não obteve sucesso. Recentemente houve o pedido para que a Prefeitura solicitasse a seção de uso do imóvel para Rio Negro, o que foi possível.