SINE de Rio Negro está atendendo na antiga Receita Estadual

Compartilhar no Facebook

Buscando atender da melhor forma possível a população, servidores e empresas locais, foi realizada no mês de junho a transferência da Agência do Trabalhador/SINE para rua Getúlio Vargas, prédio da antiga agência de rendas.

A mudança ofertou um espaço mais seguro a população e servidores, com maior conforto e ainda possibilitou a oferta de salas para atendimento/entrevistas/capacitações/reuniões que estão a disposição das empresas locais, mais uma melhoria que busca a facilitar a recolocação da mão de obra local no menor tempo possível e com a maior efetividade.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

O SINE de Rio Negro está atendendo em um novo local no Centro. A agência está situada atualmente na Rua Dr. Getúlio Vargas, 167, em frente ao Salão 06 de Agosto.