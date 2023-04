SINE de Rio Negro oferece diversas vagas de emprego

Compartilhar no Facebook

A Agência do Trabalhador de Rio Negro (SINE) disponibiliza várias oportunidades de emprego que podem ser conferidas facilmente através do portal da Prefeitura. Aqui no Click Riomafra também é possível acessar facilmente através da página:

https://www.clickriomafra.com.br/emprego/rionegro/

Nesta terça-feira o SINE realizará entrevistas de emprego para grandes empresas. Há, inclusive, vagas para Pessoa com Deficiência (PCD).

Todas as vagas estão sujeitas à alteração. O SINE de Rio Negro realiza a ponte entre empregador e candidato. Ou seja, a seleção dos candidatos é realizada com base nos critérios de perfil exigidos pela própria empresa empregadora.

Os candidatos interessados em concorrer às vagas devem procurar a Agência do Trabalhador de Rio Negro que fica localizada na Rua Dr. Getúlio Vargas, nº167, Centro.