Nesta quinta-feira (12), as Agências do Trabalhador do Paraná terão guichês exclusivos para jovens que estão a procura do primeiro emprego.

O atendimento será das 09 às 17h. É possível agendar pelo site: www.justica.pr.gov.br/trabalho

O SINE de Rio Negro está atendendo em um novo local no Centro. A agência está situada atualmente na Rua Dr. Getúlio Vargas, 167, em frente ao Salão 06 de Agosto.