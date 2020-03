Site reúne informações de Rio Negro, Mafra e região sobre o coronavírus

Para facilitar o acesso às informações sobre o COVID-19 (Coronavírus), o portal Click Riomafra criou um site exclusivo para reunir em um único lugar todas as notícias, dicas, avisos e boletins atualizados. Diante da realidade das notícias falsas (fakes news), o site tem como objetivo informar corretamente toda a população, mantendo as notícias importantes que são produzidas com a credibilidade que o jornalismo do Click Riomafra possui há 13 anos, além de notícias e informações de fontes oficiais do governo. O endereço é: www.clickriomafra.com.br/coronavirus

- Publicidade -