Souza Cruz é homenageada pelos seus 115 anos

A empresa Souza Cruz foi homenageada na última sessão ordinária pela Câmara de Vereadores de Mafra. A moção de aplausos foi concedida pelos 115 anos de criação da empresa que é fonte de emprego, renda e desenvolvimento para cidades-irmãs, Mafra/SC e Rio Negro/PR.

Em abril de 1903, o jovem imigrante português Albino Souza Cruz colocou em funcionamento a primeira máquina a produzir cigarros já enrolados no papel no Brasil, no município de Rio de Janeiro.

Com o passar dos anos tornou-se a maior exportadora de tabaco do Brasil e uma das 100 maiores exportadoras gerais, a empresa conta com 6,6 mil colaboradores diretos e cerca de 200 mil empregados indiretos. É uma das

maiores contribuintes do país e nos últimos cinco anos investiu R$ 15.3 bilhões entre investimentos diretos e exportações.

A Souza Cruz está há quase 60 anos no município de Rio Negro. Desde então, a Souza Cruz é uma das maiores empresas geradoras de renda e emprego para as cidades-irmãs. Atualmente, a empresa emprega 1200 pessoas nas cidades-irmãs, entre colaboradores permanentes, sazonais, estagiários, aprendizes e colaboradores de empresas terceirizadas. Além disso, a Souza Cruz compra tabaco de aproximadamente 2.500 agricultores dos municípios de Rio Negro e Mafra.

Representando a empresa, o gerente de pesquisa, Irving Berger, agradeceu à homenagem a família Souza Cruz. Durante o uso da tribuna, Berger destacou que a Souza Cruz se relaciona com 27 mil produtores de tabaco na região Sul do país.

– Celebramos também neste ano, os 100 anos de criação do Sistema Integrado de Produção de Tabaco pela Souza Cruz. Criamos um modelo que virou referência para a agricultura familiar do Brasil e para dezenas de outras culturas que fazem do agronegócio brasileiro a potência que ele é hoje. Assim, seguiremos na certeza que estamos no caminho certo. Construindo um Brasil de prosperidade e de respeito à liberdade de escolha dos indivíduos – destacou Berger.

INVESTIMENTOS

Em 2017, a empresa iniciou a instalação de uma Estação Experimental de Desenvolvimento Agrícola em Mafra. O investimento inicial foi de cerca de R$ 4 milhões. Com este projeto haverá mais renda e geração de empregos alavancando o desenvolvimento do município de Mafra.  Até 2019, serão cerca de R$2.2 milhões investidos na fazenda, incluindo as instalações, máquinas e infraestrutura.

A estação continuará com o desenvolvimento de pesquisa agronômica de ponta, fazendo de Mafra um dos pólos de pesquisa para o alto desempenho do tabaco.  É a tecnologia de Mafra mantendo o pioneirismo do tabaco no Brasil e sendo exportado para o mundo. O programa de melhoramento utiliza tecnologia de última geração e congrega a integração com outras unidades de pesquisa da BAT, assim como universidades e Institutos de pesquisa renomados no Brasil e no mundo (EUA e Reino Unido como exemplos).