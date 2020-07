Souza Cruz mudará de nome sem alterar a operação; entenda

A empresa Souza Cruz informou ao Click Riomafra que mudará de nome internamente para BAT Brasil. Esta mudança tem como objetivo fortalecer a marca British American Tobacco (BAT), da qual a Souza Cruz faz parte desde 1914. A mudança não mudará a operação da empresa, que é uma das mais importantes para a cidade de Rio Negro e região.

Leia a nota oficial da empresa na íntegra:

“A partir de agora, a Souza Cruz passa a se chamar BAT Brasil. A mudança segue o processo global da companhia de unificar e fortalecer a marca British American Tobacco, do qual a Souza Cruz faz parte desde 1914. É importante ressaltar que esta mudança não altera a nossa operação. A BAT Brasil continua sendo uma empresa com origem nacional, com mais de cem anos de história, comprometida com a indústria nacional do tabaco, e com toda a sua cadeia de valor – colaboradores, fornecedores, varejistas, produtores e toda a sociedade brasileira. As unidades de processamento de tabaco em Santa Cruz do Sul (RS) e Rio Negro (PR), a indústria de cigarros tradicionais em Uberlândia (MG), e todas as demais estruturas comerciais e de distribuição da companhia seguem operando normalmente, gerando empregos e renda para o país”.