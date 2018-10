Souza Cruz parabeniza produtores de tabaco pelo sucesso do setor no Brasil

No próximo domingo, 28 de outubro, é comemorado o Dia do Produtor de Tabaco. A Souza Cruz conta com 27 mil produtores integrados, que geram renda para 108 mil pessoas no campo. A empresa, que em 1918 criou o Sistema Integrado de Produção de Tabaco (SIPT), está em constante evolução, investindo na valorização das diferenças, na sustentabilidade e na legalidade como condições fundamentais para o desenvolvimento de sua cadeia produtiva e da sociedade como um todo.

O SIPT tornou-se um referencial no agronegócio e na agricultura familiar do Brasil, sendo atualmente utilizado como modelo por outros setores produtivos no país e no mundo.

Somente em 2017, foram processadas 177 mil toneladas de tabaco em três usinas da empresa, números que reforçam a importância dos produtores na cadeia produtiva. Deste montante, mais de 110 mil toneladas foram exportadas para 45 países, o que alavanca a empresa para a liderança no ranking de exportação de tabaco no Brasil, sendo responsável por 25% do total exportado. São mais de R$ 15 bilhões em investimentos e exportações nos últimos 4 anos e cerca de R$ 10 bilhões em arrecadação de impostos em 2017.

Sobre a cadeia produtiva de tabaco no Brasil, são mais de 150 mil produtores, gerando emprego e renda para mais de 600 mil pessoas e cerca de R$ 6 bilhões em receita, o que representa R$ 20 mil por hectare de produção. Ainda no âmbito nacional, mais de 686 mil toneladas de tabaco foram produzidas na safra 2016/2017 e cerca de 460 mil toneladas foram exportadas em 2017, gerando US$ 2,09 bilhões em receita e colocando o Brasil como o maior exportador de tabaco do mundo. Esse volume de produção gerou R$ 13,9 bilhões em arrecadação de impostos para o país, posicionando o setor entre um dos mais importantes da agricultura nacional.

O Sistema Integrado de Produção de Tabaco

Considerado um dos pilares essenciais do setor de tabaco, o SIPT presa pela sustentabilidade em sua essência econômica, social e ambiental, fortalecendo toda a cadeia produtiva, do produtor ao cliente final.

Este sistema é baseado em uma parceria técnico – comercial com produtores de tabaco, os quais tem a garantia de compra de todo o volume contratado. Além disso, a empresa presta assistência técnica especializada para a produção da safra e para o planejamento econômico, social e ambiental da propriedade.

Conheça alguns dos produtores da sua região:

Joelcio Honório de Lima e Alex Junior de Lima – Piên (PR)

São bons produtores de tabaco e possuem algumas tecnologias recomendadas pela Souza Cruz para ganhos de produtividade no campo. Possuem um sucessor na propriedade e o Alex, individualmente, tem formação em curso técnico em Agropecuária e gestão de negócios.

Santinor Fuerst e Hermison E. Fuerst – Piên (PR)

Produtores com sucessão estabelecida e diversificação de atividades na propriedade.

Sobre a Souza Cruz

Sediada no Rio de Janeiro, a Souza Cruz é líder de mercado, atua desde o plantio do tabaco até a distribuição de cigarros, há mais de 115 anos. Com o mote “A diferença faz a gente. E a gente faz a diferença”, a empresa busca, por meio de suas ações impactar positivamente não apenas a sua cadeia produtiva, mas a sociedade como um todo. Considerada uma força no varejo nacional e na exportação de tabaco, a companhia tem três grandes linhas que norteiam sua atuação: valorização das diferenças, sustentabilidade e legalidade.

Sua cadeia produtiva mantém 6,5 mil colaboradores diretos, cerca de 200 mil empregos indiretos e 27 mil produtores rurais integrados de tabaco, que geram solução de renda para mais de 100 mil famílias no campo. Seus produtos chegam a 265 mil varejistas em quase 5.500 mil municípios, o que constitui a mais complexa e abrangente operação de distribuição da British American Tobacco (BAT), controladora da Souza Cruz, com empresas em 180 países no mundo.