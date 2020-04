Suspensão do atendimento aos eleitores de Rio Negro vai até o próximo dia 30

Segundo a nota, diante da pandemia do novo coronavírus (Covid-19), o Tribunal Regional Eleitoral do Paraná publicou a portaria n. 210/2020, que determina a suspensão temporária dos atendimentos presenciais ao público em todas as zonas eleitorais do estado, até 30/04/2020

O juiz eleitoral da 11ª zona eleitoral do Paraná, da comarca de Rio Negro, Alexandro Cesar Possenti, que abrange os municípios de Rio Negro, Campo do Tenente e Quitandinha, enviou nota à imprensa informando que o TRE publicou a portaria nº 210/20 que determina a suspensão temporária dos atendimentos presenciais ao público em todas as zonas eleitorais do estado, até 30/04/2020.

Segundo a nota, diante da pandemia do novo coronavírus (Covid-19), o Tribunal Regional Eleitoral do Paraná publicou a portaria n. 210/2020, que determina a suspensão temporária dos atendimentos presenciais ao público em todas as zonas eleitorais do estado, até 30/04/2020.

Com a suspensão, as operações de alistamento, transferência, segunda via e revisão do cadastro eleitoral ficarão suspensas.

As medidas podem ser revistas ou revogadas a qualquer momento em virtude do avanço ou retrocesso dos índices de infecção divulgados pelas fontes oficiais.

Dúvidas podem ser enviadas ao email da 011ª Zona Eleitoral de Rio Negro (zona011@tre-pr.jus.br) e maiores informações podem ser encontradas na página da internet do TRE/PR, qual seja: www.tre-pr.jus.br.”