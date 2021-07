Talento rionegrense participa de série da Globo Play

Em agosto de 2019 uma família rionegrense estava passeando em Curitiba e foram abordados por uma caça talentos da WR Models . Estavam os pais e os três filhos: Matheus Guilherme de 12 anos, Gustavo Henrique, 6 anos, e Murilo Gabriel, com 9 meses na época. A caça talentos afirmou que os meninos tinham perfil para serem modelos.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

“Como somos de cidade pequena ficamos desconfiados com tal proposta, mas acabamos concordando e indo conhecer a agência. Fomos conhecer a agência e já assinamos contrato. Pagamos um valor para agenciar os meninos e para fazer o material de apresentação deles (book fotográfico)”, relatou Edineia, mãe dos meninos.

Em dezembro de 2019 eles fizeram um curso para modelo e manequim com certificado. Segundo a mãe, alguns conhecidos da família não acreditavam que poderia aparecer trabalho para eles por serem de cidade do interior.

Em janeiro de 2020 a Booker Roberta e o Raul, que cuida do apontamento dos meninos, pré selecionaram o Gustavo para fazer uma participação em uma série documental para a Globo Play. Gustavo preencheu todos os requisitos do contratante e em 07/03/2020 participou da gravação do documentário O Caso Evandro, onde ele interpretou um dos meninos desaparecidos em Guaratuba-PR no ano de 1992 (Leandro Bossi). No dia 13 de maio deste ano ocorreu a grande estreia de Gustavo na série.

“Se o filho tem um sonho e os pais acreditam no potencial dele, vale a pena investir. Com o início da pandemia deu uma caída nos casting, mas estamos ansiosos pela retomada de trabalho dos meninos. Nós investimos e estamos começando a colher os frutos. Agora é só maratonar a série e esperar as próximas aparições do Gustavo como Leandro Bossi”, comentou Edineia.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

A série conta a história do desaparecimento de Evandro em Guaratuba-PR em 1992 e a investigação do caso. Tem a direção de Aly Muritiba e Michelle Chevrand.

Gustavo Henrique, Matheus Guilherme e Murilo Gabriel são modelos da Agência WR Models de Curitiba do empresário Willian Roggles e são filhos de Edineia Ballatka e Genésio Ballatka. A família é de Rio Negro-PR.