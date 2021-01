Técnico em Enfermagem com descontos e vantagens imperdíveis no Senac Rio Negro

Compartilhar no Facebook

O que você acha de ter uma formação profissional de qualidade, com super descontos e internet grátis? É isto mesmo! Somente no Senac Rio Negro você realiza o sonho de se tornar um Técnico em Enfermagem e pode contar com benefícios exclusivos para ajudá-lo nesta conquista, confira:

– Faça sua matrícula até 07 de fevereiro e ganha na hora 50% de desconto na primeira mensalidade. Sem taxa de matrícula.

– Ganhe 20% de desconto nas demais mensalidades do curso para o pagamento em dia.

– Indique um Amigo para fazer o curso e ganhe mais 30% de desconto na próxima mensalidade a cada amigo indicado.

– E ainda, ganhe um chip com 20GB de internet por mês, até o fim do curso.

Parece loucura né? Mas no Senac Rio Negro isto é possível!

Não perca mais tempo! Corra para o Senac Rio Negro e faça a diferença no mercado de trabalho! Matrículas pelo site www.pr.senac.br/tecnicos ou pessoalmente na unidade, das 08h às 21h, sem fechar para o almoço.

Serviço:

Senac Rio Negro

Endereço: Rua Marçal José Pereira, 100, Estação Nova.

(47) 3641-3050 / whats https://bit.ly/3kYRkHK