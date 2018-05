Tenente Sanchez, comandante do Pelotão da PM em Rio Negro, recebe homenagem da ALEP

A homenagem é uma promoção da ALEP em parceria com a Fundação Força Trabalhista do Paraná (FOTRAPAR) que homenageia lideranças e profissionais dos mais diversos ramos de atividade em reconhecimento pelos serviços prestados em prol da sociedade paranaense

O comandante do Pelotão da Polícia Militar de Rio Negro, 1º Tenente Diego Moscoso Sanchez, recebeu junto com mais três policias recebeu da Assembleia Legislativa do Paraná (ALEP) o prêmio “Personalidades Empreendedora do Paraná”.

A homenagem é uma promoção da ALEP em parceria com a Fundação Força Trabalhista do Paraná (FOTRAPAR) que homenageia lideranças e profissionais dos mais diversos ramos de atividade em reconhecimento pelos serviços prestados em prol da sociedade paranaense.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

Foram homenageados junto com o Tenente Sanchez, o 2º sargento Rudinilson Witt, o 3º sargento Alessandro Bill e o cabo Juliano Ferreira Kolachinski, que também receberam o prêmio.