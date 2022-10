Compartilhar no Facebook

O tradicional Jantar em Família do CAPS de Rio Negro foi realizado na última quinta-feira (13) no Salão Paroquial 6 de Agosto. O evento – realizado anualmente – teve a presença dos usuários do CAPS e seus familiares.

Durante o evento foram explanados temas importantes, como a sistemática de tratamento e a importância da participação familiar no processo.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

A equipe do CAPS agradece a Paróquia Senhor Bom Jesus da Coluna pelo empréstimo do espaço para a realização do evento.