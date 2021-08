Transporte público coletivo com ônibus retorna em Rio Negro e Mafra

Compartilhar no Facebook

Nesta quinta-feira (05) acontece na região o retorno do transporte público coletivo feito através de ônibus com a empresa Viação Norte Sul, que atenderá a linha intermunicipal Rio Negro – Mafra.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

Os veículos da nova empresa têm capacidade de até 70 passageiros sentados e em pé, incluindo áreas reservadas para pessoas especiais.

O transporte que custará R$ 3,95 ocorrerá da mesma forma e com os mesmos horários que ocorria antes da pandemia, sendo composto por 7 linhas: Faxinal/Bom Jesus, Jardim América/Vila Ivete (Mafra), Primavera (Mafra), São Lourenço (Mafra), Km 9 (Mafra), Fronteira (Rio Negro) e Roseira (Rio Negro).

A empresa Viação Norte Sul está autorizada pelo Consórcio Intermunicipal de Mobilidade Urbana de Mafra e Rio Negro – CIMU a prestar os serviços de transporte de passageiros nos dois municípios.

Para adquirir seu vale transporte: Rua Cleto Mourão, 265, Restinga (Anexo a Ello Tour). A empresa também está comercializando vales-transportes, informações pelo fone: 3012-3092.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

Os horários serão os mesmos praticados antes do início da pandemia da Covid-19 e indicados pelo Consórcio Intermunicipal. As tabelas de horário também estarão disponíveis na página oficial da Viação Norte Sul no Facebook – Norte Sul Viação.