Trator da Prefeitura de Rio Negro invade casa

A noite da última sexta-feira (31) quase terminou em tragédia em Rio Negro, quando um trator da Prefeitura, desgovernado, atingiu uma residência que fica próxima à garagem do Centro de Serviços do executivo municipal.

Segundo a família, que estava em casa na companhia de amigos, o pai escutou gritos de desespero da sua filha e saiu correndo em sua direção quando viu que o trator saído da garagem da Prefeitura vinha em direção da sua moradia. “Só de tempo de avisar as crianças para saírem do lado e o trator invadiu a casa”, contou.

O veículo de serviço bateu no muro da casa e na parede do quarto aonde o casal dorme junto do seu filho, e por muito pouco não atingiu o berço da criança que não estava no cômodo na hora do acidente.

Nesta segunda-feira (3) a Prefeitura abriu uma sindicância para apurar o caso, onde alega, uma suspeita é de que crianças brincavam no trator dentro da garagem do Centro de Serviço. Informou ainda que o muro e as paredes da casa serão reformados.

Porém tal argumento da Prefeitura, inicialmente pode não isentar a responsabilidade do município, pois questionamentos de supostamente, como as crianças poderiam ter entrado no local público e ter acesso ao trator e terem conseguido dispará-lo? Também questiona-se se não existe vigia, pois trata-se de patrimônio público e local deveria estar sendo vigiado? Espera-se que o caso seja realmente apurado com isenção pelo poder público e caso seja realmente esclarecido. Também a polícia deverá abrir inquérito para apurar o caso.