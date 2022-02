Três pessoas são detidas em Rio Negro por venda de drogas

Compartilhar no Facebook

Na tarde desta quinta-feira (24), equipe da Rádio Patrulha de Rio Negro, em patrulhamento na Vila Paraná, visualizou um indivíduo pegando algo em uma residência conhecida de suspeição de tráfico, tendo este saído do local em um veículo.

Realizada a abordagem, e constatado se tratar de substância análoga a cocaína, relatando o abordado que havia acabado de comprar no local.

Retornado ao local com apoio de outra equipe foi avistado os suspeitos da venda em uma mata atrás da casa, sendo realizado abordagem e em busca pessoal no masculino foi encontrado 16 pedras de crack e R$ 52,00 e com a feminina foi encontrado 26 buchas de cocaína e R$ 160,00. Dado voz de prisão foram encaminhados a Delegacia para providências.