Unidade Móvel de Prevenção Contra o Câncer do Sesi está em Rio Negro

O SESI Paraná atua com o Programa Cuide-se + Prevenção ao Câncer com carretas itinerantes que rodam o Estado. Neste ano novamente a Secretaria Municipal de Saúde de Rio Negro, em parceria com o Sistema FIEP, Rotary Club de Rio Negro e SIMOVEM Rio Negro, traz ao município este importante programa que visa a prevenção ao câncer através de atendimentos realizados na estrutura montada na carreta.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

A unidade móvel possui uma estrutura adequada de consultórios e equipamentos de alta qualidade que são empregadas nos atendimentos. E contam com a atuação da equipe técnica capacitada que realizam os exames com o apoio da equipe da Secretaria Municipal de Saúde.

Em Rio Negro a carreta estará atendendo por três dias na Rua 7 de Setembro, em frente à Vigilância Epidemiológica e Praça João Pessoa. Serão realizados 260 exames no total com custo zero para a população. Todas as consultas foram previamente agendadas.

Os pacientes recebem toda a orientação necessária. A Secretaria de Saúde pede que todos respeitem o dia e horário agendado para não prejudicar outras pessoas que possam precisar do atendimento.

A ação faz parte da campanha Outubro Rosa e, antecipadamente, a Novembro Azul. Entre os exames realizados na carreta em Rio Negro estão: mamografia (60 exames), preventivo (75), PSA (75 exames) e análise de lesões de pele (50 exames).

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

Esta ação ocorre por meio da realização de exames de detecção de alterações fisiológicas que permitem o diagnóstico precoce da doença, e também por meio da conscientização da importância de hábitos saudáveis e acompanhamento médico dos trabalhadores da indústria atendidos.