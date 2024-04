Unidades de saúde de Rio Negro aplicam a vacina contra a gripe

Compartilhar no Facebook

A vacina contra a Influenza (gripe) já está disponível ao grupo prioritário em todas as unidades de saúde de Rio Negro. Neste ano a campanha de vacinação foi antecipada pelo Ministério da Saúde em razão do aumento da circulação de vírus respiratórios no país.

Podem se vacinar neste primeiro momento:

Crianças de 6 meses a menores de 6 anos de idade

Idosos com 60 anos de idade ou mais

Pessoas com comorbidades

Trabalhadores da saúde

Gestantes e puérperas

Professores do ensino básico e superior

Profissionais das forças de segurança e salvamento

Profissionais das forças armadas

Povos indígenas e quilombolas

Pessoas com deficiência permanente a partir de 12 anos

Caminhoneiros

Trabalhadores do transporte rodoviário coletivo (urbano e de longo curso)

Trabalhadores portuários

População privada de liberdade e funcionários do sistema de privação de liberdade

Adolescentes e jovens de 12 a 21 anos de idade sob medidas socioeducativas

O grande objetivo da campanha é reduzir as complicações, as internações e a mortalidade decorrentes das infecções pelo vírus Influenza. A vacina utilizada é trivalente, ou seja, apresenta três tipos de cepas de vírus em combinação, protegendo contra os principais vírus em circulação no Brasil. O Dia D da campanha será em 13 de abril (sábado).