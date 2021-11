Usuários querem que empresa de transporte coletivo atenda a comunidade de Tijuco Preto

Atendendo um pedido da comunidade do Tijuco Preto, os vereadores aprovaram um requerimento solicitando que a empresa Viação Norte, estenda, em horários possíveis, a linha interestadual Faxinal/Bom Jesus até a localidade do Tijuco Preto e não somente até o Mig Atacarejo.

Como justificativa para o pedido os vereadores apontam a necessidade do transporte coletivo atender os funcionários das empresas instaladas na localidade, como: AGM e Linde Vidros.

Em contato com empresa nossa redação foi informada que a localidade do Tijuco Preto, assim como as empresas citadas, são atendidas regularmente com o serviço do transporte coletivo de passageiros em horários conforme tabela divulgada em suas redes sociais. E, que a empresa realiza constantemente estudos de viabilidade de ampliação de novos horários em todo o sistema de transporte coletivo de Mafra e Rio Negro.