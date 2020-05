Vakinha online é realizada para ajudar famílias carentes de Rio Negro

Clique aqui para colaborar

Uma “vakinha” online está sendo realizada para arrecadar valores para a compra de cestas básicas que serão destinadas a aproximadamente 100 famílias cadastradas no Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) de Rio Negro-PR. Segundo informações da assistência social, as famílias são de baixa renda e devido ao momento que estamos passando de incertezas, necessitam de ajuda para suprir a alimentação.

O Rotaract Club de Rio Negro deseja contribuir com a comunidade e espera contar com a colaboração de todos para atingir a meta em prol das famílias. A doação é de qualquer valor e pode ser através de boleto ou cartão de crédito. Caso prefira fazer a doação direta do alimento ou da própria cesta básica pode entrar em contato através do WhatsApp: 47 8871-8276 ou 8434-2933.

