Vereadores de Rio Negro aumentam seus salários, do prefeito, vice e dos secretários municipais

Na última sessão ordinária da Câmara de Rio Negro, nesta terça-feira (28), os vereadores votaram e aprovaram os projetos de leis que tratavam da reposição salarial dos servidores municipais da Prefeitura e da Câmara, a majoração do piso salarial municipal, assim como do auxílio alimentação, além da concessão do auxílio para os servidores da Câmara.

Ainda durante a mesma sessão eles aprovaram por unanimidade a reposição no subsídio dos agentes políticos (prefeito, vice-prefeito e secretários municipais) e, por sete votos a dois, a dos vereadores.

A partir de agora o subsídio bruto – salário – do prefeito Rio Negro é R$ 20.836,39, o do vice-prefeito R$ 7.731,37 e dos secretários municipais R$ 9.185,14. Os vereadores passarão a receber mensalmente o valor de R$ 6.366,54 e o presidente da Câmara R$ 7.716,65. Valores brutos, sem descontos.

O que chamou a atenção durante a votação do projeto que concedeu a reposição do subsídio aos vereadores foram os votos contrários ao projeto de lei dos vereadores Rodrigo Gondro e Alessandro von Linsingen. Rodrigo disse ao votar que “[Nós os vereadores] além de votar com probidade, temos que votar com consciência”, falou destacando que os projetos anteriores eram a respeito de outras pessoas como servidores municipais e da Câmara. Tanto ele quanto o Alessandro foram a favor aos demais projetos.

A reposição aprovada já virá no subsídio referente ao mês de maio.