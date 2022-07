Viaduto do bairro Estação Nova estará fechado para trânsito nesta quinta e sexta-feira das 8h às 19h

Compartilhar no Facebook

A Prefeitura de Rio Negro comunica que nesta quinta e sexta-feira, dias 21 e 22 de julho, o viaduto da Avenida Ludovico Schuster, próximo ao Colégio Sesi no bairro Estação Nova, estará fechado para trânsito das 8h às 19h.

A Prefeitura orienta que os motoristas busquem rotas alternativas e sigam atentos às sinalizações de desvios. Esta é a etapa final com a colocação do asfalto para a conclusão da obra. As obras são temporárias e os benefícios são permanentes.

O acesso até a Prefeitura pode ser feito pela Rua Jacob Fuchs, no bairro Bom Jesus, passando pelas ruas:

Rua Camarista João Hirt

Rua Francisca Maidl

Ludovico Schuster

Rua Juvenal Ferreira Pinto