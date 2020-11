Visite o Parque Ambiental do Sesc Rio Negro

O mais novo espaço de lazer e contato com a natureza de Rio Negro estará aberto a partir desta quarta-feira, 25 de novembro. Os visitantes poderão frequentar o espaço para praticar atividades livres de caminhada, corrida e lazer.

Traga sua família para um passeio no Parque Ambiental do Sesc Rio Negro.

O horário de funcionamento será de segunda a sexta-feira, das 7h às 22h. Aos sábados e domingos, o espaço estará aberto das 7h às 18h.

Durante a semana a equipe do Sesc estará disponível em horários específicos, oferecendo aulas, orientações para atividade física e alongamento, dicas de saúde e bem-estar, dança e oficinas educativas.

O parque Ambiental está situado na Rua Jornalista Vitor Hugo Gonçalves Grossl, s/n – Bairro Estação Nova – Rio Negro. Informações: 3641-8550

Mutirão de Arrecadação de Brinquedos

Neste final de semana dos dias 27, 28 e 29/11, das 13h – 17h, o Sesc Rio Negro promove uma grande arrecadação de brinquedos.

Faça sua contribuição, trazendo brinquedos novos ou usados (preferencialmente higienizados e em bom estado de conservação) que farão a diferença e a felicidade no Natal de muitas crianças.

Não haverá necessidade de embrulhar as doações. Basta traze-los em sacolas plásticas, pois todo material arrecadado ficará em quarentena de 7 dias e posteriormente será separado de acordo com a faixa etária e destinado a uma instituição local que atenda o público infantil. O Sesc Paraná e as empresas parcerias contam com sua solidariedade.

