Viticultores rio-negrenses são homenageados pela Prefeitura em evento

Uma importante solenidade de reconhecimento a viticultores de Rio Negro foi realizada na noite desta segunda-feira no Cine Teatro Antonio Cândido do Amaral, na Prefeitura. Mais de 30 produtores rurais foram homenageados.

Entre as autoridades presentes estava o prefeito de Rio Negro, James Karson Valério, vice-prefeito Alessandro von Linsingen, e o secretário municipal de agricultura e meio ambiente, Geraldo Veiga. Também participaram do evento o chefe do núcleo regional da Secretaria de Estado da Agricultura e Abastecimento, João Carlos Rocha Almeida, o presidente do Sindicato Rural de Rio Negro, Sebastião Valério, e o extensionista rural do Instituto do Desenvolvimento Rural (IDR), Marcos Lucatelli, além de vereadores e secretários municipais.

Durante o evento as ações da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente de Rio Negro foram apresentadas ao público. Em seguida as autoridades entregaram certificados aos produtores como forma de reconhecimento pelo importante pelo trabalho, dedicação e empreendedorismo em prol da viticultura no município de Rio Negro, contribuindo para o desenvolvimento científico, econômico e social. O evento foi finalizado com um coquetel.

VITICULTURA EM RIO NEGRO

A ciência que estuda o cultivo da uva é forte em Rio Negro. A uva cultivada não tem apenas a finalidade de produzir vinhos; ela também é destinada para a produção de sucos, consumo em natura e a produção de uva passa.

A cultura da uva veio para mudar o cenário das propriedades de forma sustentável. Na parte social, cria oportunidades de aproveitamento de mão de obra e gera interesse dos jovens, mantendo a nova geração nas atividades rurais.

Os vinhedos têm um baixo impacto ambiental e mostram-se viáveis economicamente. Além disso, a beleza dos parreirais atrai a atenção das pessoas da região, o que contribui com o desenvolvimento econômico dos agricultores.

O vale do Rio Negro apresenta condições climáticas favoráveis, com amplitude térmica, solos bem drenados, relevo ondulado e vegetação natural que protege do vento, propiciando produtos de qualidade, garantindo o avanço da cultura.

No município, a área implantada é de quase 40 hectares, beneficiando 38 propriedades. Esses dados colocam Rio Negro como o maior produtor de uva da nossa região e destaque no estado do Paraná.

A variedade bordô, que apresenta excelentes características para elaboração de suco e vinho, é a mais plantada. Muitos produtores também têm investido nas variedades de uvas para mesa, aumentado a área e produção.

A iniciativa de uma indústria de beneficiamento de suco de uva por parte da cooperativa Cooperante incentivou o cultivo, e a grande procura de uva pelos consumidores da nossa região confirmou a aptidão do município para a produção de uva.

Destacamos ainda que o apoio do município de Rio Negro através da Secretaria de Agricultura, do IDR-Paraná, da SEAB através do programa Revitalização da Viticultura Paranaense (REVITIS), apoio dos agentes financeiros e do sindicato rural, foram fundamentais para a ampliação das áreas de vinhedo.

A aquisição recente da Prefeitura de Rio Negro de um caminhão equipado com baú isotérmico para o transporte da produção de uvas, que ficará à disposição dos produtores de uva, é um marco importante para a consolidação dessa atividade, garantindo que a produção possa chegar com segurança, qualidade e baixo custo no destino final.

Destaca-se que a produção de uva tem proporcionado a implantação de cantinas coloniais, vinícolas, incentivando o beneficiamento da uva, através dos sucos, vinhos e geleias. Esses empreendimentos têm atraído grande público, agregando valor ao produto e fomentando a atividade de turismo rural.

Por esses motivos, a Prefeitura de Rio Negro realizou o evento para parabenizar os produtores e suas famílias, que são os responsáveis por essas mudanças, que acreditaram na uva como grande aliada no desenvolvimento agrícola do município, e com dedicação e comprometimento fizeram Rio Negro ser um destaque na produção de uva.